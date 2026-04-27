韓国で別れた交際相手の自宅に無断で侵入し、交際相手が飼っていた飼い猫を殴って殺害した20代の男に執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。【画像】他人の飼い犬にBB弾数百発乱射して殺害…韓国海兵隊員の凶行4月26日、法曹界によると、水原（スウォン）地裁・刑事13単独のパク・ギボム判事は、動物保護法違反および住居侵入、財物損壊などの容疑で起訴された20代の男に懲役6カ月、執行猶予2年および社会奉仕80時間を言い渡した。