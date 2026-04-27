時短、簡単、ごはんに合う！さば缶を使った「なすのみそ炒め」【バリエ35品】レパートリーは無限大！なすのおかず「冷蔵庫に食材がない…」そんな日の強い味方が、ストック食材の定番、さばのみそ煮缶です。すでに味が整っているので、野菜と一緒に炒めるだけで、驚くほどコクと深みのある一皿に仕上がりますよ。今回はなす、ピーマンと合わせた簡単レシピをご紹介します。＊＊＊■さばとなすのみそ炒めさば缶に冷蔵庫の野菜を