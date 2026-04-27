【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが、デジタルシングル「アイドルパワー」を4月27日に配信リリースした。 ■テーマは“2026年、日本を元気に！” 最新プロジェクト『モー烈モー進！リリースプロジェクト2026』の幕開けを飾る「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと