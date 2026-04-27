ゼンリン [東証Ｐ] が4月27日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.8％減の38.6億円になったが、27年3月期は前期比0.9％増の39億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の28.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.0％→14.7％に低下した。 株探ニュース