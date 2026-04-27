ヤマナカ [名証Ｍ] が4月27日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結営業損益は2700万円の赤字(前の期は5億8500万円の黒字)に転落したが、27年3月期は4億8000万円の黒字にＶ字回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比66.8％減の1億7300万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.4％→0.8％に悪化した。 株探ニュース