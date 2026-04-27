岩塚製菓 [東証Ｓ] が4月27日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の22億円→28.5億円(前の期は39.6億円)に29.5％上方修正し、減益率が44.5％減→28.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の0.8億円→7.3億円(前年同期は6億円)に8.7倍増額し、一転して21.3％増益計算になる。 業