27日13時現在の日経平均株価は前週末比1064.27円（1.78％）高の6万780.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は914、値下がりは607、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を456.17円押し上げている。次いで東エレク が175.99円、ファナック が167.61円、ファストリ が107.81円、フジクラ が62.95円と続く。 マイナス寄与度