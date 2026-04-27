27日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝159円22銭前後と、前週末午後5時時点に比べ46銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝186円76銭前後と9銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース