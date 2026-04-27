★あまりがちな食材を平野レミが驚きアレンジ！★ とにかく“楽しておいしい”レシピを得意とする料理界のレジェンド・平野レミさんが、お客さんのお悩みから超簡単料理を伝授！ 【出演者】平野レミ・やす子・浦野モモ（日本テレビアナウンサー） ＜ご紹介した料理＞★ブロッコリーソース＜作りやすい分量＞・ブロッコリーペースト 100g・豆乳（無調整） 大さじ2・マヨネーズ 大さじ3・ハーブ塩