ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、スタッフによるインスタグラム（@chanmina_staff）に登場。着物姿の撮影ショットを添え、テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）への出演をアナウンスした。【写真】「最高 カッコよすぎる」「まじ可愛すぎだし美しい」雅びやかな着物姿のちゃんみなちゃんみなは、30日のゲストとして登場予定。投稿では「放送をお楽しみに」と呼びかけ、春らし