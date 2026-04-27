女優の寺島しのぶ（53）が27日までに自身のインスタグラムを更新。アートディレクターの夫ローラン・グナシア氏との結婚記念日を報告した。寺島は「19回目の結婚記念日」と書き出し、夫婦2ショットを投稿。続けて「19年前の日枝神社。晴れ男のローラン側の空は快晴。雨女だった私側の空は今にも降り出しそうな灰色でした。原美術館でガーデンパーティーだったため、母さんが空に向かってお祈りしてた姿を思い出す。無事その