Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。忙しい平日の夜、パックご飯に手を伸ばしたとき、ふと思い出すことがあります。旅館の朝ごはんで、土鍋の蓋を開けた瞬間に広がった香り……。炊飯器とは違ったあの感動を、「また味わいたい」と思いながらも、手が出なかった土鍋炊飯に、電子レンジで挑める時代が来ていました。開封してわか