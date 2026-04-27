コーデのイメージを左右する足元。春らしく軽やかさを意識したいけれど、サンダルを選ぶにはまだ早い……そんな微妙な季節こそ、軽快な見た目のパンプスの出番です！ 今回注目した【グローバルワーク】のパンプスは、フラットな形と程よくスマートなフォルムで、足元のすっきり見えを叶えてくれそう。定番カラーはもちろん、メタリックやラメなどのトレンド感あるカラーも登場していて