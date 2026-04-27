義父が亡くなった直後、悲しみに暮れる間もなく、義姉が信じられない行動に出ました。遺産分割の手続きも終わっていない実家に毎日友達を連れ込み、金目の物や形見を勝手に持ち出し始めたのです！ まるで泥棒のような振る舞いに大激怒した私たち夫婦が、弁護士に相談し、見事に義姉を成敗した痛快な実話をご紹介します！ 義父の死後 義父が亡くなり、私たち家族は深い悲しみの中にいました。慌ただしく日々が過ぎていく中で