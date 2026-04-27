記事ポイント0.1yd単位の高精度計測と0.05秒の瞬間計測を搭載した新作レーザー距離計ポイント・ピンシーク・スキャン・3D計測の4モードでコース攻略をサポート充実した機能で税込24,970円のコストパフォーマンス設定ゴルフコースで正確な距離をつかむ、新しいレーザー距離計が登場。テクタイトの「Shot Navi」ブランドから「STEADY」が4月下旬に発売。高機能と手の届きやすい価格を両立した、コスパ重視の新作です。 テクタイ