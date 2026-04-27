記事ポイントカートナビ「MARSHAL-Ai」と連携し、当日のピンポジションを反映した正確な距離をリアルタイム表示従来比約9g軽量化・Dynamic Green Eye搭載で、グリーン攻略の精度が大幅アップ33,000円(税込)、2026年4月下旬発売。国内自社工場生産のMADE IN JAPANモデルゴルフ距離計測器「ショットナビ」シリーズの最新モデル「Shot Navi Evolve GII」が、2026年4月下旬に登場します。カートナビとのデータ連携で当日のピン位置から