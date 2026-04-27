今夜4月27日20時55分からの『テレビ×ミセス』（TBS系／毎週月曜）では、中島健人、宮舘涼太、塩崎太智が“プリンスチーム”として集結。「巨大ジェンガ」「GOOD DAYゲーム」で白熱バトルを繰り広げる。【写真】中島健人、宮舘涼太、塩崎太智とミセスがバトル＆コラボレギュラー第4回となる今回の放送では、“プリンスチーム”として、中島健人、Snow Manの宮舘涼太、M！LKの塩崎太智がゲストに登場。巨大ジェンガでの対決や、