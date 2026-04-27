記事ポイントキャプテン小堺翼が選手を続けながらGMに就任する異例の二刀流体制競技と事業を一体化した「価値の循環」モデルを佐賀・唐津から発信「強く、楽しませるチーム」として2026シーズンに本格始動佐賀県唐津市を拠点とする3人制プロバスケットボールチーム「LEO BLACKS SAGA」が、2026シーズンより異例の新体制を始動させます。チームキャプテンの小堺翼が、現役選手を続けながらゼネラルマネージャー（GM）に就任すること