全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS／CS）で放送中のディズニー・チャンネルは、ゴールデンウィーク期間中、“音楽”をテーマにした特別編成を実施。特別編成では、歌とダンスが彩るディズニー・チャンネルの人気作品を厳選し、世代を超えて愛され続ける『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズをはじめ、青春と仲間の絆を鮮やかに描いた名作『ハイスクール・ミュージカル』、音楽への情熱と夢を追いかける若者