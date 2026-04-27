記事ポイント安定型・浸透型・速攻型の3種ビタミンC誘導体「トリプルVCカクテル」配合1枚にたっぷり23mLの美容液を含んだ、厚みのあるストレッチシートマスク2026年6月18日(木)より数量限定発売夏の日差しを浴びた肌に、3種のビタミンC誘導体をギュッと凝縮したシートマスクが登場。ハーバー研究所が、『ピュアホワイトマスク』を2026年6月18日(木)より数量限定で発売します。 ハーバー研究所「ピュアホワイトマスク」 &