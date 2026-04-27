5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、最新プロジェクト『モー烈モー進！リリースプロジェクト2026』の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー」をきょう27日に配信リリースした。【番組カット】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太これまでに「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」で各種音楽チャートを席巻し、今最も勢いに乗るグループとして注目を集めているM!LK。「アイドルパワー」は、“2026年、日