俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）の第1話（13日放送）が、物語の舞台である福井県のフジテレビ系列の福井テレビにて、個人全体視聴率13.0％、世帯視聴率22.9％の高視聴率を獲得したことが27日までに分かった。同局において、個人全体視聴率の集計を開始した2021年以降の月9枠における歴代最高視聴率となり、記録を塗り替える快挙を成し遂げた。同作では福井県小