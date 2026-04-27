ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が27日、公式Xにて、宮城県の「楽天モバイル 最強パーク宮城」内の店舗について、ホットドッグの販売を休止すると発表した。【写真】「ホットドッグ」販売休止のいきさつも説明した投稿投稿で「【お詫び】」と書き出し、「楽天モバイル 最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの焼成状態と対応により、お客様に大変ご不快な思いをおかけしましたことを心よりお詫び申