関東・東北南部で雨雲残り 空気ヒンヤリきょう午前中は前線を伴った低気圧の影響で、関東や東海で雨が強まりました。まとまった雨雲は抜けますが、午後も一部で雨が残るでしょう。東北南部や北陸も断続的に雨となりそうです。雨が降る地域では空気がヒンヤリしそうです。【CGで見る】きょう27日(月)このあとの降水と雲の予想シミュレーション一方、東海から西では日差しの届く所が多く、夏日になる所もある見込みです。【きょ