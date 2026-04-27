女優の戸田恵梨香（37）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。入り込んでしまった役を明かす場面があった。占い師の彌彌告（みみこ）氏から「修行癖があるので、難しい役の方が燃えるというか。しし座のやってやるよ！っていう謎のスイッチが入って、とことんその役に入り込むし、役柄に愛着が湧いちゃう派なので」と占われた。ネットフリックスのドラマ「地獄に堕