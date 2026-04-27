週明け２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（５万９７１６円１８銭）に比べて１１００円超上昇した。６万８００円台で推移している。６万円台到達は２３日以来、２営業日ぶり。前週末の米市場でハイテク株が値上がりした流れを引き継ぎ、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に買われている。