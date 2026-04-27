北朝鮮の上空には、複数の情報衛星が飛んでいる。この閉鎖国家を空から常時観察するためだ。 しかし、金ファミリーをはじめとする権力内部の情報は、人間を通じた情報収集（ヒューミント）でしか得られない。その象徴的存在である料理人、藤本健二氏と元北朝鮮工作員、安明進氏はともに消息が分からなくなって久しい。すでに死亡したとも伝えられるが、事件に巻き込まれ殺害されたとの見方も出ている。 藤本氏は日