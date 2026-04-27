梅田サイファーは、大阪・梅田駅の歩道橋で行われていたサイファーの参加者から派生した集合体。R-指定を代表に全国区のラッパーを輩出してきたほか、ラッパー同士のつながりから生まれた自由な関係性を特徴としている。そんな梅田サイファーの最新曲「笑う」のミュージックビデオが公開された。本作では、2025年10月よりスタートし、先日2026年4月19日にファイナル公演を迎えた「梅田サイファー 47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is