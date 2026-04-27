ドーピング違反による18ヶ月の出場停止処分を経て、昨夏に母国フランスのモナコと契約を結んだMFポール・ポグバ。これまでのキャリアで見せてきたテクニックは特別で、モナコと契約した当初は再びフランス代表に戻れるのではとの期待感もあった。しかし、その期待はすっかり萎んでしまった。モナコ加入後もコンディションが整わず、足首や太もも、ふくらはぎの故障で離脱する期間が長かった。今季はまだ57分しかプレイしていない状