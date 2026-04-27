今夏行われる北中米W杯は、本年のサッカー界最大のイベントとなるが、優勝カップを掲げるのはどこだろうか。元バルセロナMFで、指揮官も務めたシャビ・エルナンデス氏が推すのはブラジルだ。南米予選では苦戦し、カルロ・アンチェロッティという史上初の外国籍監督を招聘したブラジルには、かつてほどの圧倒的な戦力がないと見る者も多い。しかし、シャビ氏はアンチェロッティの存在こそが、ブラジルが優勝できる理由だと元ブラジ