北海道エアポートと碧雲堂ホテル＆リゾートは、新千歳空港温泉のサウナ施設を改修した。男性ドライサウナに自動で蒸気を発生させるオートロウリュを導入し、女性ミストサウナはヒーター機器を入れ替えた。男女それぞれの露天風呂エリアに外気浴用ベンチも新設した。食事処ではサウナ飯の提供を開始し、「ニンニクと背油の背徳油そば」「食欲そそるスタミナ丼」「かぼす香る豚しゃぶ冷そば稲荷寿司付き」を用意する。各メニューは