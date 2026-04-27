フラットパンプスによくある、足の疲れやパカパカして歩きにくいといった悩みを、ダイソーの200円インソールで手軽に解決！もちっとしたクッション性で衝撃を吸収し、靴のフィット感も向上。スエード調の高級感ある見た目も魅力です。眠っていた靴が快適に蘇る、コスパ抜群のサポートアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フラットシューズ用インソール価格：￥220（税込）サイズ（約）：21.5cm-25cm販売ショッ