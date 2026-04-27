プチプラでも500〜1,000円するイメージのリッププランパー。なんとセリアで、持ち運びやすくお試しにもちょうどいい、ミニサイズの色付きリッププランパーが販売されていました！韓国コスメ風の可愛らしい容器のデザイン♡細かなラメ入りで、グロスのようなツヤ感を出せて、実力もバッチリです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メアリスリッププランパーローズピンク＜リップグロス＞価格：￥110（税込）販売