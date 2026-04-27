ストリートとモード、それぞれの文脈を牽引してきた2つのブランドが、再びひとつの表現へと収束します。A BATHING APE（以下、BAPE®）は、COMME des GARÇONSとのカプセルコレクション「A BATHING APE® × COMME des GARÇONS 2026SS COLLECTION」を発表しました。「BAPE STORE® コム デ ギャルソン大阪」限定で展開されます。Courtesy of A BATHING APE®本コレクションのキーワードは「ポップアート