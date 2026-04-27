震度５強を観測した北海道浦幌町から中継です。浦幌町に来ています。私は午前８時頃から車で町内の道路を走り回ってみましたが、建物や道路などに大きな損傷などは見られませんでした。また、信号なども点灯していまして、停電もしていないとみられます。町民の方によりますと、地震が発生したとき、ドーンと下から突き上げるような揺れの後、緊急地震速報が鳴り、その１０秒後くらいにガタガタと横揺れが続いたということで