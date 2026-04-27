Ｊ１千葉は２７日、オンラインで、横浜ＦＭ戦（２９日・フクアリ）に向けた会見を開き、小林慶行監督はサポーターへ「このような結果になっている中で試合後のブーイングが一度もない。毎回鼓舞されているし、最高の瞬間を届けたい」と感謝と次戦への思いを送った。現在、勝ち点９で東地区の最下位に沈んでいる千葉。指揮官は、結果が出ていない現状を踏まえ、「なかなかサポーターにお願いするのも恐縮だが」と前置きした上で