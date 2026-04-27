巨人は、石塚裕惺内野手（２０）の「初先発初打点初ヒーロー」記念グッズを発売すると発表した。石塚は２２日の中日戦（群馬・敷島公園野球場）で「３番・遊撃」でプロ初スタメン。２回２死一、三塁から右翼フェンス直撃の２点適時三塁打を放ち、プロ初打点をマークした。初のお立ち台に上がり「いい場面で打てて良かったです」とコメントした。Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類の商品には、記念すべき打撃シーンがデザイ