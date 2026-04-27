タレントの上沼恵美子（71）が27日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。70代になり、興味がなくなったことを明かした。同番組で、年齢を重ねると面倒だと思うことが多くなったと嘆いた上沼。TikTok（ティックトック）で見かけた「70歳を過ぎたら必ずこうなる」という動画で、「しゃべらなくなる」「外に出るのが億劫になる」などが「当てはまった、全部や」とぶっちゃけた。そして「分かったわ。年い