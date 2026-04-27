ここまで2連勝としセ・リーグ3位につける巨人。28日からは、対広島・阪神・ヤクルトと9連戦に挑みます。26日の試合後には阿部慎之助監督が、9連戦の中で戸郷翔征投手を起用すると明言しました。昨季から思うような成績が残せず苦しんでいる巨人のエース・戸郷投手。3月には“フォームの変更”という大きな決断を下し、ファームで調整を続けてきました。その結果が徐々に現れはじめ、直近3登板ではいずれもクオリティー・スタート。