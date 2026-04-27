サッカーのイタリア・セリエA（1部）とセリエB（2部）で審判部門の責任者を務めるジャンルカ・ロッキ氏がスポーツ詐欺の容疑で刑事捜査の対象になっていると複数の海外メディアが報じた。審判の担当試合を割り当てる立場にあり、昨季2024〜25年シーズンのリーグ戦でインテル・ミラノが有利になるような審判の選定に関与したとされるほか、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の運用手続きに干渉した疑惑もあるという。対