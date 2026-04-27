人気劇団・ヨーロッパ企画と東京・下北沢にある映画館・トリウッドがタッグを組んだ映画『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』などの脚本家で、ヨーロッパ企画代表の上田誠が初監督を務めた長編映画『君は映画』が、6月19日より全国公開されることが決定し、予告編が解禁された。【動画】映画『君は映画』予告映像本作は、下北沢の実在の映画館を舞台に、“自分たちの出来事が映画としてスクリーンに映し出される