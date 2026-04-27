大阪府の吉村洋文知事が２７日までに自身のインスタグラムを更新。２５日に福岡で対談した高島宗一郎福岡市長、石丸伸二前安芸高田市長との３ショットを公開した。「福岡にて、やで。ラーメンはもちろん、一口餃子も美味いねん。」の投稿とともに、オフショットも披露。３人はそれぞれインターネットメディア「ＲｅＨａｃＱ（リハック）九州」の番組で意見交換や討論を行った。大阪出身の吉村知事だが、九大出身ということ