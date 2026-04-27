巨人は、平山功太内野手（２２）の「初打点初ヒーロー」記念グッズを発売すると発表した。平山は２１日・中日戦（長野）の１点を追う７回無死二、三塁で中前へ逆転の２点適時打。プロ初打点が殊勲打となり、初のヒーローに選出された。Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類の商品には、記念すべき打撃シーンがデザインされている。詳細はジャイアンツ公式オンラインストアまで。