俳優の草磲剛（５１）が２７日、都内で飲料メーカー「サントリー」の「ＧＲＥＥＮＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」新ＣＭ発表会に登壇した。会見では酷暑での水分補給が話題に。草磲は「直射日光を浴びると痛いですよね。日傘も年々欠かせないものになっていると思います」と切り出し、「（稲垣）吾郎さんが（日傘を）使っているんですよ。２０年ぐらい前から日傘を差していて、パイオニアですよ、先駆者。そのときはばかにさ