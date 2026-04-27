俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、“減量後の変化”が際立つ最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】“10kg減”本田望結の大人の魅力あふれる姿（複数カット）2025年6月2日に21歳の誕生日を迎えたInstagramの投稿で、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について明かしていた本田。その後もヘアカット後のイメチェンショットやお