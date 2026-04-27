映画『プラダを着た悪魔』（2006）にて、アン・ハサウェイ演じる主人公アンドレアの恋人・ネイト（エイドリアン・グレニアー）は続編『プラダを着た悪魔2』には登場しないことが分かっている。しかし、監督のデヴィッド・フランケルにはネイトを続編にも登場させたい思いがあったようだ。 フランケルは米に向けて「ネイトをカメオ出演させるアイデアがあったのですが、結局、制作スケジュールの都合上、登場してもら