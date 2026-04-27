寿司チェーンの「かっぱ寿司」は、4月30日〜5月6日の期間、「みなみ鮪大とろ」を特別入荷で販売する。あわせて公式アプリ会員向けに、店内飲食限定で同商品を27％OFFで提供するクーポンを配信する。濃厚な旨みととろける脂のりが特徴の「みなみ鮪大とろ」は、一貫260円（税込）。アプリクーポン利用で27％OFFとなる。同期間中は、他にもみなみ鮪大とろのメニューを展開する。〈フェアメニューラインアップ〉◆「みなみ鮪大とろ」（