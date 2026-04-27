LE SSERAFIMが、グローバル人気を証明した。LE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』が世界中で人気を集め、各種グローバルチャートで順位を急上昇させている。【写真】「衝撃の美しさ…」宮脇咲良、金髪にイメチェンiTunesでは、わずか1日でチャートインした国や地域の数と順位が大幅に上昇し、世界中の音楽ファンの関心が急速に広がっていることが証明された。『CELEBRATION』は、4月2