シャトレーゼは4月25日から、全国の菓子専門店「シャトレーゼ」において、「こどもの日ケーキ」を数量限定・期間限定で販売している。動物やこいのぼりをモチーフにしたかわいらしいケーキを取りそろえ、複数人で楽しめるデコレーションケーキから一人サイズのミニケーキまで幅広くラインアップする。いずれも販売期間は「こどもの日」の5月5日まで。〈ラインアップ（価格はすべて税込）〉■家族で楽しめるデコレーションケーキ◆