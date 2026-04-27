メ～テレ（名古屋テレビ） 27日朝、北海道で最大震度5強の地震が発生しました。 中部空港では、現地から来た人が当時の状況を話しました。 27日朝の北海道を震源とする地震では、北海道南東部の浦幌町で震度5強を観測したほか、札幌市の一部や新千歳空港で震度4を観測しました。 中部空港では、現地から来た人が当時の状況を話しました。 「家を出る直前で緊急地震速報のアラームが鳴り響き、直後に